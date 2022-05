Cum arata cotele la castigarea WTA Madrid * Ce sanse au Simona Halep, Emma Raducanu si Bianca Andreescu

Articol de GSP - Publicat luni, 02 mai 2022, 10:25 / Actualizat luni, 02 mai 2022 11:30Turneul WTA de la Madrid a intrat in faza optimilor, Simona Halep (30 de ani, 20 WTA) este cotata cu prima sansa la victorie.Simona Halep (30 de ani, 21 WTA) si Cori Gauff (18 ani, 16 WTA) se vor intalni azi, dupa ora 17:00, in optimile de finala ale turneului WTA Madrid.Meciul Simona Halep - Cori Gauff va fi liveTEXT pe GSP.RO si in direct pe DigiSport 2;Castigatoarea partidei Halep - Gauff va juca in ... citeste toata stirea