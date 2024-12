Cum arata programul din preliminariile Campionatului Mondial 2026 * Cand debuteaza Romania + Singura necunoscuta

Articol de Andrei Craitoiu, Maria Olteanu - Publicat vineri, 13 decembrie 2024, 15:54 / Actualizat vineri, 13 decembrie 2024 15:58Nationala Romaniei va debuta in preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026 in martie anul viitor. Tricolorii au fost distribuiti la tragerea la sorti intr-o grupa cu 5 echipe si vor avea 8 meciuri in aceasta campanie de calificare, care se va desfasura in perioada martie - noiembrie 2025.Tricolorii au avut noroc la tragerea la sorti de vineri si au fost ... citește toată știrea