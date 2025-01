Cum au comentat italienii primul transfer de la Genoa la Rapid: "Un semn clar"

Articol de Romeo Ene - Publicat luni, 06 ianuarie 2025, 17:43 / Actualizat luni, 06 ianuarie 2025 17:44David Ankeye (22 de ani) va fi primul transfer pe care Rapid il face de la Genoa, din momentul in care Dan Sucu a preluat pachetul majoritar de actiuni. Italienii au analizat mutarea facuta de trupa lui Marius Sumudica (53 de ani).Varful nigerian este asteptat sa semneze cu Rapid in aceasta saptamana, iar cele doua cluburi ii vor suporta salariul. El va fi imprumutat in Giulesti, cu ... citește toată știrea