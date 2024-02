"Cum? Cum? Cum?" * MM Stoica, mesaj acid: "Cat de idioti sau inculti ne cred unii!"

Articol de Daniel Grigore - Publicat marti, 27 februarie 2024, 16:13 / Actualizat marti, 27 februarie 2024 19:14Mihai Stoica (58 de ani), presedintele Consiliului de Administratie de la FCSB, a pus in oglinda faza de la FCSB - FC Botosani 3-2 in care Nana Antwi a fost eliminat si cea de la CSU Craiova - FC Voluntari 2-1 in care Bancu a fost iertat de eliminare pentru alt fault in postura de ultim aparator.Nana Antwi, fundasul dreapta transferat de Gigi Becali in aceasta iarna, a fost ... citește toată știrea