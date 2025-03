Cum pregateste Ioan Ovidiu Sabau derby-ul Clujului cu CFR: "Lucram la detalii"

Articol de Eduard Apostol - Publicat duminica, 23 martie 2025, 09:48 / Actualizat duminica, 23 martie 2025 09:48Ioan Ovidiu Sabau, antrenorul lui U Cluj, a explicat dupa amicalul cu Unirea Ungheni (2-2) cum vede in acest moment derby-ul local cu CFR, dupa doua victorii in duelurile directe din sezonul regulatIn aceasta pauza competitionala, U Cluj a jucat un meci de verificare in compania celor de la Unirea Ungheni (locul 11 in L2). Partida s-a incheiat la egalitate, scor 2-2, dupa ce ... citește toată știrea