Cum s-a descurcat CFR Cluj in primul amical al iernii * Cel mai nou jucator a marcat

Articol de Adrian Duta - Publicat vineri, 10 ianuarie 2025, 18:05 / Actualizat vineri, 10 ianuarie 2025 18:48CFR Cluj a castigat cu SV Wehen Wiesbaden, scor 2-0, in primul amical al iernii, disputat in cantonamentul din Spania.Pentru CFR Cluj au marcat atacantii echipei, Juric si Louis Munteanu. Dan Petrescu a folosit doua echipe din diferite in cele doua reprize ale amicalului cu echipa din liga a treia germana.RAPIDFilip Blazek a fost cedat de Rapid la adversara din Superliga! A semnat ... citește toată știrea