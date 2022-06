Cum sa marcam vreodata asa?! Analiza InStat a meciurilor cu Muntenegru si Bosnia furnizeaza cifre socante

Articol de Marius Margarit - Publicat miercuri, 08 iunie 2022 23:36 / Actualizat joi, 09 iunie 2022 00:00Jocul combinativ al nationalei, altadata un punct forte, continua sa sufere enorm, in special in plan ofensiv, si in mandatul lui Edi Iordanescu.Chiar daca, la nivel de echipa, indicele general InStat al nationalei a fost mai bun, 215 cu Bosnia-Hertegovina fata de 204 cu Muntenegru, alte aspecte negative reies in urma confruntarii de la Zenica.Lipsa de personalitate, de asumare a ... citeste toata stirea