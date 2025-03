Cum se pregatesc inotatorii de top la inceput de an * Summer McIntosh si David Popovici la altitudine, Leon Marchand si Thomas Ceccon la soare

Articol de Roxana Fleseru - Publicat luni, 03 martie 2025, 15:17 / Actualizat luni, 03 martie 2025 16:11Pentru inotatorii de top la cea mai importanta competitie din 2025 are loc la Singapore, unde se vor desfasura Campionatele Mondiale (27 iulie- 3 august). Fiind primul an dintr-un ciclu olimpic, unii il folosesc pentru acumularea de experiente in premiera. Leon Marchand (22 de ani) si Thomas Ceccon (24 de ani) se antreneaza in Australia, David Popovici (20 de ani) e intr-un cantonament la ... citește toată știrea