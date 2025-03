Cum se pregateste Aryna Sabalenka pentru un meci cum n-a mai fost la Indian Wells: "Inseamna ca suntem egale!"

Articol de Claudiu Badea - Publicat marti, 11 martie 2025, 17:37 / Actualizat marti, 11 martie 2025 19:02Aryna Sabalenka (26 ani), numarul 1 mondial, s-a calificat astazi in optimile de finala ale turneului de la Indian Wells. Sportiva din Belarus a invins-o fara emotii pe italianca Lucia Bronzetti (26 ani, 62 WTA), cu 6-1, 6-2. Pentru un loc in sferturi, Sabalenka se va duela cu Sonay Kartal (23 ani, 83 WTA).Sonay Kartal a scris istorie in aceasta saptamana la Indian Wells. Va fi prima ... citește toată știrea