Cum se pregateste Simona Halep de US Open: "Nu vreau sa strig in gura mare"

Articol de GSP - Publicat vineri, 22 iulie 2022, 17:50 / Actualizat vineri, 22 iulie 2022 18:03Patrick Mouratoglou, antrenorul Simonei Halep, sustine ca sportiva noastra nu are un obiectiv stabilit pentru US Open, ultimul turneu de Mare Slem al anului, programat in Statele Unite intre 29 august si 11 septembrie.Halep, 30 de ani, se claseaza acum pe locul 16 mondial. Ultima data a participat la Wimbledon, fiind eliminata in semifinale de Elena Rybakina, 3-6, 3-6.vacantaImagini ... citeste toata stirea