Cum vad Tecau si Begu duelul cu Polonia din Billie Jean King Cup: "Incercam sa facem tot ce putem"

Articol de Roxana Fleseru - Publicat joi, 14 aprilie 2022, 09:24 / Actualizat joi, 14 aprilie 2022 10:19Irina Begu, numarul unu din echipa Romaniei care infrunta vineri si sambata Polonia in Billie Jean King Cup, si Horia Tecau, capitanul nejucator, au vorbit miercuri despre starea de spirit dinainte de confruntarea de la Radom.Duelul Polonia - Romania va avea loc in perioada 15-16 aprilie 2022 si va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.roInvingatoarea din confruntarea de la Radom, ... citeste toata stirea