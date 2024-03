Cum vor cei de la FCSB sa isi "infranga demonii": "Eu am incredere ca putem castiga acolo"

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat sambata, 02 martie 2024, 10:42 / Actualizat sambata, 02 martie 2024 11:27Mihai Stoica are o ambitie personala ca FCSB sa castige un meci jucat in Giulesti.De la inaugurarea noului stadion din Giulesti, FCSB s-a deplasat de doua ori in casa Rapidului, iar deznodamantul a fost acelasi: gazdele s-au impus de fiecare data (2-0 in iulie 2022 si 1-0 in aprilie 2023).FCSB - PETROLULFCSB poate pierde un jucator important in vara * E in ultimele 6 luni de ... citește toată știrea