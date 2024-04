CUPA Romaniei | Corvinul - FC Voluntari se joaca ACUM. Manolache inscrie si stadionul erupe. Gazonul e invadat

Prima semifinala din acest sezon al Cupei Romaniei, editia 2023-2024, are loc la Hunedoara, pe stadionul "Michael Klein", de la ora 19:00, intre o echipa din Liga 2, Corvinul Hunedoara, si o alta din SuperLiga, FC Voluntari.Ambele formatii joaca in aceasta seara a treia semifinala din istoria lor, iar hunedorenii antrenati de Florin Maxim incearca marea cu degetul: sa obtina prima lor accedere in finala, din postura de divizionara secunda, in fata unei echipe care nu numai ca este dintr-o liga ... citește toată știrea