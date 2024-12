Cupa Romaniei, faza grupelor | CFR Cluj invinge in Giulesti si merge la brat in sferturi alaturi de Rapid. Botosaniul a castigat degeaba la Piatra Neamt, CS Afumati a trecut de CFC Arges

In aceasta saptamana, de marti pana joi, au fost programate meciurile din a treia etapa, ultima, din faza grupelor Cupei Romaniei, editia 2024-2025.In a treia zi, ultima, cu jocuri din aceasta faza a competitiei, joi, 19 decembrie 2024, au fost stabilite trei partide, cele din Grupa A, toate programate sa inceapa de la ora 20:00.In urma meciurilor disputate marti, in cadrul Grupei D, au obtinut calificarea in sferturi echipele ACSM Resita (Liga 2) si CSM Unirea Alba Iulia (Liga 3). Acestea ... citește toată știrea