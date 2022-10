Cupa Romaniei, faza grupelor | CS Ocna Mures da lovitura si invinge Chindia. Unirea Slobozia si Gloria Buzau au pierdut la limita

Prima zi cu meciuri din etapa 1 a fazei grupelor Cupei Romaniei, editia 2022-2023, a adus doua surprize in cele trei jocuri. Cea mai mare a fost remiza reusita de CSM Alexandria in fata liderului din prima liga Farul Constanta (scor 2-2), dar si egalul inregistrat de Dinamo in fata prim-divizionarei "FC U" Craiova (scor 0-0) este un rezultat putin surprinzator. In schimb, CSC Dumbravita s-a dus in "gura lupului" la Bucuresti, pierzand meciul cu Rapid (scor 1-4), organizat de timiseni chiar ... citeste toata stirea