Cupa Romaniei, faza grupelor | CS Ocna Mures reuseste surpriza si cu U Craiova. Gloria Buzau si Minaur au incasat fiecare cate trei goluri

Etapa a doua a fazei grupelor Cupei Romaniei, dintre cele trei, are programate pentru ziua de astazi, miercuri, 9 noiembrie 2022, cinci partide.Ieri, CS Mioveni a invins-o pe FC Botosani, iar echipele din Liga 2 Unirea Slobozia si Dinamo s-au prezentat bine in fata unor oponenti din prima liga. Ialomitenii au remizat la Ploiesti cu Petrolul, scor 0-0, in timp ce "cainii" au cedat la limita in fata celor de la Sepsi OSK, cu 2-3.Astazi, de la ora 14:00, echipele din Liga 2 Gloria Buzau si