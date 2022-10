Cupa Romaniei, faza grupelor | Dinamo, egala cu "FC U" Craiova. CSC Dumbravita n-a facut fata Rapidului in Giulesti. CSM Alexandria a reusit surpriza cu Farul

Prima din cele trei etape ale fazei grupelor Cupei Romaniei, editia 2022-2023, se desfasoara in aceasta saptamana, iar primele trei jocuri au avut astazi, marti, 18 octombrie.De la ora 15:30, la Turnu Magurele, CSM Alexandria a reusit surpriza si a terminat la egalitate meciul cu liderul primei ligi Farul Constanta (scor 2-2). Mai apoi, la Bucuresti, CSC Dumbravita a pierdut jocul cu Rapid (scor 1-4), cu timisenii fiind gazde in Giulesti.La Giurgiu, Dinamo a facut un joc bun in fata ... citeste toata stirea