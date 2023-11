Etapa a 2-a din faza grupelor Cupei Romanei s-a incheiat vineri seara, odata cu fluierul final al jocului disputat la Oradea intre FC Bihor si Dinamo, terminat cu un rezultat surpriza, scor 1-1.Nu a fost primul rezultat surprinzator inregistrat in aceasta runda, in fiecare dintre cele patru zile in care au fost programate cele 12 partide producandu-se scoruri poate neasteptate. Corvinul (Liga 2) a invins Sepsi OSK (SuperLiga) si, astfel, a eliminat detinatoarea trofeului in ultimele doua ... citeste toata stirea