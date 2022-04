Curge cu bani la FC Brasov! Consiliul Local Brasov a aprobat bugetul pentru incheierea sezonului de Liga 2, unul asemanator cu cel primit de "U" Cluj

In Sedinta Ordinara a Consiliului Local al Municipiului Brasov de astazi, 27 aprilie, pe ordinea de zi s-a aflat si "Proiectul de hotarare privind aprobarea finantarii activitatii Asociatiei Clubul Sportiv Fotbal Club Brasov - Steagul Renaste, pana la incheierea sezonului competitional 2021/2022".Nu au fost dezbateri in sedinta pe acest subiect pentru ca proiectul primise aviz favorabil din partea comisiilor 1, 4 si 5. In aceste conditii, cu 25 de voturi pentru si o abtinere proiectul a fost ... citeste toata stirea