Curtat de FCSB si CSU Craiova, Cestor a luat decizia dupa despartirea de CFR Cluj: "Conteaza partea financiara"

Articol de GSP - Publicat marti, 15 februarie 2022, 20:00 / Actualizat marti, 15 februarie 2022 20:56Luni seara, cu un minut inainte de finalul perioadei de transferuri, CFR Cluj i-a reziliat contractul stoperului Mike Cestor (29 de ani). Potrivit oficialului campioanei Marius Bilasco, fundasul central curtat recent de CS Universitatea Craiova si FCSB nu va ramane in Romania."Cu Mike Cestor am reusit sa reziliem contractul. A sustinut tare ca nu pleaca in Romania, ca nu va juca in Romania. ... citeste toata stirea