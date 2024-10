Curtea de Apel a luat decizia definitiva! Mircea Rednic a castigat procesul, Dinamo e buna de plata!

Articol de Eduard Apostol - Publicat miercuri, 16 octombrie 2024, 17:10 / Actualizat miercuri, 16 octombrie 2024 17:12Curtea de Apel Bucuresti i-a dat dreptate lui Mircea Rednic si a luat azi decizia definitiva: Dinamo trebuie sa-i plateasca acele patru salarii solicitate la finele ultimului mandat!Mircea Rednic are castig de cauza dupa aproape trei ani de la momentul in care a dat Dinamo in judecata! Antrenorul de 62 de ani, in prezent la UTA, nu a considerat normala demiterea lui din ... citește toată știrea