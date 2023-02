Cutremur cu magnitudinea de 7,8 grade in Turcia, unde se afla in cantonament si sase echipe de fotbal din Liga 2. SC Otelul si Unirea Dej au fost primele care si-au informat suporterii despre situatia lor

Turcia a fost zguduita in aceasta dimineata, 6 februarie 2023, de un puternic cutremur cu magnitudinea de 7,8 grade, care a lovit zona de sud-est a Turciei si a fost urmat de zeci de replici in intreaga regiune.Seismul resimtit inclusiv in Liban, Siria si Cipru a pus la pamant multe cladiri, iar la ora 9:40 il facea pe vicepresedintele turc Fuat Oktay sa declare ca numarul mortilor a ajuns la 284 de persoane, iar peste 2300 sunt ranite.In aceasta perioada, in Turcia, in Antalya, oras din ... citeste toata stirea