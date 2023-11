Articol de Daniel Grigore - Publicat marti, 14 noiembrie 2023, 20:44 / Actualizat marti, 14 noiembrie 2023 20:50Dorinel Munteanu (55 de ani), antrenorul de la Otelul Galati, a admis ca le-a interzis jucatorilor lui sa numeasca public obiectivul echipei, calificarea in play-off.La primul sezon dupa revenirea in prima liga, Dorinel Munteanu are planuri mari pentru Otelul. Inca din vara, Munteanu a transmis ca vrea in play-off, iar rezultatele din perioada recenta il indreptatesc sa viseze ... citeste toata stirea