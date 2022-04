Dacia Unirea, prima victorie in acest sezon de Liga 2, dupa 22 de meciuri! E adevarata sarbatoare la Braila, chiar daca e retrogradata in Liga 3. Cum a reactionat clubul pe Facebook si declaratia lui Marian Samuila

Dacia Unirea Braila a castigat primul meci in Liga 2 din acest sezon! A fost nevoie de 22 de partide pentru ca nou-promovata sa bifeze primul succes in aceasta stagiune, 19 in sezonul regular si trei in grupa pentru evitarea retrogradarii. Sambata, brailenii au invins Dunarea Calarasi cu 1-0.Dacia Unirea Braila, prima victorie in Liga 2, dupa 22 de partideMeciul, disputat in runda a 3-a a play-out-ului Ligii 2, la Braila, a fost castigat de Dacia Unirea prin golul lui Aurelian Petrache din ... citeste toata stirea