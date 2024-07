Damjan Djokovic a plecat de la Rapid

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat vineri, 12 iulie 2024, 11:07 / Actualizat vineri, 12 iulie 2024 11:21Mijlocasul Damjan Djokovic (34 de ani) s-a despartit oficial de Rapid Bucuresti.Damjan Djokovic a devenit al 6-lea fotbalist care pleaca de la Rapid in aceasta vara, dupa Alexandru Albu, Iulian Cristea, Kevin Soni, Dragos Grigore si Catalin Cirjan.Djokovic a venit pe gratis la RapidMijlocasul croat ajungea in Giulesti in luna ianuarie, dupa ce fotbalistul se despartea de FCSB. ... citește toată știrea