Dan Alexa a fost spectator la finala Argentina - Franta: "Uluitor! Asa pasiune dusa la extrem nu am mai vazut!" Locul in care il pune pe Messi dupa castigarea Cupei Mondiale

Argentina a castigat intr-o maniera spectaculoasa a treia sa Cupa Mondiala, organizata in Qatar. "Pumele" s-au impus, duminica, 18 decembrie 2022, la lovituri de departajare (2-2 dupa 90 de minute, 3-3 dupa 120 de minute, 4-2 la lovituri de departajare) in fata Frantei.Dan Alexa, antrenorul echipei FC Brasov, a fost pe stadionul Lusail Iconic si a vazut pe viu cea mai nebuna finala de Cupa Mondiala disputata vreodata. "A fost cadoul meu de Craciun! Am avut sansa sa vad pe viu cea mai ... citeste toata stirea