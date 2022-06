Dan Alexa, la un pas de FC Brasov dupa ce Cristian Pustai a decis sa continue la FC Buzau!

Marin Mitran, alesul conducatorilor politici locali pentru functia de presedinte la FC Brasov, a demarat inca de la finalul saptamanii trecute negocieri pentru postul de antrenor.Cum Calin Moldovan, actualul antrenor al echipei, cel care a promovat Corona in Liga 2 in vara trecuta, iar acum a mentinut FC Brasov in esalonul secund dupa barajul cu Poli Timisoara, nu a fost cautat, prima varianta a lui Mitran a fost Cristian Pustai de la FC Buzau, cu care a facut echipa in sezonul recent incheiat. ... citeste toata stirea