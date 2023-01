Dan Alexa o vrea pe Steaua in play-off: "Isi merita locul! Ma pun si eu in locul federatiei, ce poti sa faci?"

Dintre cele sase echipe aflate in acest moment pe locurile care duc in play-off, doar Steaua este aproape calificata matematic in grupa de promovare, cu trei runde inainte de finalul sezonului regular. Nu si-a rezolvat insa problema care o impiedica sa acceada in prima liga si va evolua si in acest campionat fara sa poata urca in SuperLiga.Ovidiu Burca, antrenorul echipei Dinamo, spune ca Steaua nu ar trebui lasata sa joace in play-off, chiar daca sportiv si-a castigat acest drept. "Am spus-o ... citeste toata stirea