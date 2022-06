Dan Alexa pleaca de la CSM Resita dupa ratarea promovarii in Liga 2. Cristian Bobar e descumpanit: "Nu avem ce face. Trebuie sa acceptam realitatea"

CSM Resita a avut un parcurs excelent in acest sezon de Liga 3, fara nicio infrangere in campionat, cat si in meciurile de baraj de promovare, insa, cu toate acestea, echipa din Valea Domanului a ratat accederea in Liga 2 in fata unei formatii comunale, CSC Dumbravita.Trupa prezidata de Cristian Bobar a pierdut la loviturile de departajare faza finala a barajului pentru Liga 2 cu timisenii si ramane si in urmatorul sezon in Liga 3, fiindca sansele sa fie invitata de FRF in esalonul secund sunt ... citeste toata stirea