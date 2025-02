Dan Alexa pleaca la filmarile Asia Express, insa e cu gandul si la barajul de promovare in Liga 2 cu CS Tunari: "E ceva special". Pe mana cui lasa echipa

Dan Alexa face echipa la Asia Express cu Gabriel Tamas. Cei doi fosti internationali romani si-au facut bagajele, iar in aceasta seara vor pleca la filmari pentru reality-show-ul care va fi difuzat in toamna la Antena 1.Cei doi vor lasa fotbalul deoparte in perioada in care se vor afla in Asia, chiar daca amandoi au contracte in derulare cu echipe sportive. Alexa este antrenorul principal la CS Tunari, lider in Seria 5 a Ligii 3, iar Tamas este director sportiv la Concordia Chiajna, locul 12 ... citește toată știrea