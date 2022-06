Dan Alexa, prezentat oficial la FC Brasov. "Chirurgul" nu si-a indeplinit obiectivul in Liga 3, insa nu e deloc modest: "Sunt cel mai bun antrenor din Liga 2"

FC Brasov l-a prezentat oficial, vineri, 24 iunie 2022, pe noul ei antrenor, Dan Alexa.Acesta a activat ultima data, in sezonul recent incheiat, pe banca echipei CSM Resita, in Liga 3, alaturi de care a ratat promovarea in Liga 2 dupa un baraj pierdut la lovituri de departajare cu CSC Dumbravita.Dan Alexa, contract pe un sezon cu FC BrasovIn varsta de 42 de ani, fostul mijlocas a semnat un angajament pe un sezon cu FC Brasov, iar obiectivul este accederea in play-off."A fost o decizie ... citeste toata stirea