Gabriel Tamas (39 de ani) s-a antrenat cu FC Brasov in toamna trecuta, dupa despartirea de Petrolul, dar la inceputul anului a semnat cu o alta echipa din Liga 2, Concordia Chiajna.Sambata, FC Brasov va juca pe teren propriu cu Concorda Chiajna, in etapa a 6-a a play-out-ului Ligii 2, iar Tamas va fi adversarul trupei lui Alexa.Dan Alexa si-l doreste la FC Brasov pe Gabi TamasAntrenorul echipei din Brasov isi face deja strategia pentru sezonul viitor, iar Gabriel Tamas este un jucator in ... citeste toata stirea