Dan Nistor a anuntat noul obiectiv al lui U Cluj: "Fanii si clubul merita asta"

Articol de Adrian Duta - Publicat vineri, 21 februarie 2025, 22:30 / Actualizat vineri, 21 februarie 2025 22:55Dan Nistor, mijlocasul lui U Cluj, a comentat victoria cu Otelul Galati, scor 1-0, din etapa #28 a Superligii.Veteranul echipei ardelene a declarat ca noul obiectiv e clasarea pe locul 3 la finalul sezonului. U Cluj e lider dupa prima zi a etapei 28 si e calificata matematic in play-off inca de runda trecuta. U va fi in premiera in play-off, de la introducerea acestui format in ... citește toată știrea