Dan Nistor a retractat "bataia" cu Chipciu: "Suntem cei mai buni prieteni!"

Articol de Daniel Grigore - Publicat sambata, 10 februarie 2024, 10:45 / Actualizat sambata, 10 februarie 2024 10:54Dan Nistor (35 de ani) a retractat afirmatiile facute dupa CSU Craiova - U Cluj 2-2, anume ca "m-am batut cu Chipciu in vestiar".U Cluj a fost condusa la pauza in Banie, 0-2, dar a revenit in a doua parte, goluri semnate de Vali Gheorghe si Dan Nistor.La finalul partidei, Nistor a oferit o serie de declaratii socante: "A fost o mica cearta in vestiar intre mine si Chipciu. ... citește toată știrea