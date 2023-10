Articol de Vlad Rosu - Publicat luni, 09 octombrie 2023, 23:20 / Actualizat luni, 09 octombrie 2023 23:22U Cluj s-a impus in fata lui Sepsi, scor 1-0, in runda cu numarul 12 din Superliga. Dan Nistor (35 de ani), mijlocasul "studentilor", marcatorul unicului gol al partidei, a facut o radiografie a partidei de la Cluj-Napoca.Belarus - RomaniaTotul pe cartea atacului * Echipa pe care o pregateste Edi Iordanescu pentru meciul cu BelarusDan Nistor, dupa U Cluj - Sepsi: "Am intalnit o echipa ... citeste toata stirea