Dan Nistor, acuzatii SOCANTE la adresa lui Sorin Cartu: "Nu e normal sa vina si sa ne scuipe! Ii multumesc lui Radoi pentru ce a facut dupa aceea"

Articol de Claudiu Badea - Publicat miercuri, 05 februarie 2025, 23:00 / Actualizat miercuri, 05 februarie 2025 23:14Universitatea Cluj a cedat in fata Universitatii Craiova, 0-1, in etapa #25 din Superliga Romaniei. Singurul gol al partidei a fost inscris de Alexandru Mitrita, din penalty, in minutul 10. La final, Dan Nistor a avut un discurs fulminant la adresa lui Sorin Cartu, oficialul oltenilor.La interviul de dupa meci, Dan Nistor a socat. Sustine ca Sorin Cartu, presedintele de ... citește toată știrea