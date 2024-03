Dan Nistor, dupa ce U Cluj a ratat sansa de a juca in play-off: "E o suparare foarte mare, dezamagire, nimeni nu a spus nimic in vestiar"

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat vineri, 08 martie 2024, 23:22 / Actualizat vineri, 08 martie 2024 23:23Mijlocasul Dan Nistor (35 de ani) a declarat ca Universitatea Cluj a simtit o presiunea prea mare in remiza cu FC Voluntari, scor 0-0, din runda #30 a Superligii.U Cluj avea nevoie de o victorie pentru a-si a fi asigura locul in play-off. Chiar si cu un egal, "sepcile rosii" ar fi terminat in primele 6, dar Sepsi a marcat in prelungiri cu Petrolul si a trecut peste clujeni.DINAMO ... citește toată știrea