Dan Nistor isi face "mea culpa": "Daca nu ratam acolo, am fi castigat!"

Articol de GSP - Publicat sambata, 21 ianuarie 2023, 22:26 / Actualizat sambata, 21 ianuarie 2023 22:32Dan Nistor (CSU Craiova, 34 de ani) s-a scuzat in fata coechipierilor, suporterilor si antrenorului pentru ratarea din meciul cu FC Botosani, castigat de moldoveni cu 1-0.Meciul de la Botosani a inceput cu o mare ocazie a oaspetilor. In minutul 2, Alexandru Cretu l-a servit in careul advers, pe 11 metri, cu o pasa la firul ierbii. Nistor a lovit mingea defectuos, balonul s-a scurs in afara ... citeste toata stirea