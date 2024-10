Dan Nistor l-a depasit pe Cornel Dinu! Cum arata acum clasamentul fotbalistilor cu cele mai multe prezente in Superliga

Articol de Liviu Manolache, Alexandru Tomutiu - Publicat sambata, 19 octombrie 2024, 11:39 / Actualizat sambata, 19 octombrie 2024 11:57Dupa meciul U Cluj - Otelul Galati, scor 2-0, din runda cu numarul #13 din Superliga, mijlocasul Dan Nistor (36 de ani) l-a depasit pe fostul mare fundas Cornel Dinu (76) in clasamentul prezentelor in campionatul intern.Inaintea meciului cu Otelul, in care Dan Nistor a deschis scorul din penalty in minutul 61, mijlocasul se afla la egalitate cu Cornel Dinu, ... citește toată știrea