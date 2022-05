Dan Petrescu a cedat un titular din sezonul regulat in strainatate! Mutare de ultima ora, cati bani primeste campioana: "Avantajos pentru club si pentru jucator"

Articol de GSP - Publicat marti, 31 mai 2022, 11:17 / Actualizat marti, 31 mai 2022 11:34Cristian Balaj, presedintele lui CFR Cluj, a anuntat ca portarul Otto Hindrich (19 ani) va fi imprumutat la Kisvarda, vicecampioana Ungariei.CFR Cluj a decis sa renunte temporar la portarul din lot cu cele mai multe meciuri aparate in campionatul recent incheiat.Otto Hindrich, international roman U20 cu 19 meciuri aparate in acest sezon, a fost cedat sub forma de imprumut in Ungaria, la Kisvarda. ... citeste toata stirea