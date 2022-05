Dan Petrescu a facut anuntul! Cum abordeaza derby-ul cu FCSB: "Sunt obosit si foarte bolnav, nu cred ca voi fi pe banca" + Ce jucatori lipsesc

Articol de GSP - Publicat vineri, 20 mai 2022, 16:38 / Actualizat vineri, 20 mai 2022 17:12Dan Petrescu, tehnicianul lui CFR Cluj, a dezvaluit, in cadrul unei conferinte de presa, ca echipa sa va folosi rezervele in confruntarea fara miza cu FCSB de duminica. Chinuit de o raceala naravasa, "Bursucul" a anuntat ca exista riscul sa nu fie prezent la duelul de la Buzau.FCSB - CFR Cluj se joaca duminica, 22 mai, la Buzau. Partida este programata de la 21:30, liveTEXT pe GSP.ro si in direct la ... citeste toata stirea