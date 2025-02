Dan Petrescu a PULVERIZAT arbitrajul dupa Poli Iasi - CFR Cluj: "Ne-am bucurat ca idiotii! Au inventat!

Articol de Cezar Titor - Publicat duminica, 16 februarie 2025, 19:17 / Actualizat duminica, 16 februarie 2025 19:18Dan Petrescu, 57 ani, tehnicianul celor de la CFR Cluj, a oferit primele reactii dupa remiza "feroviarilor" din Copou, 1-1 cu Poli Iasi.Intr-un meci disputat pe o ninsoare abundenta, Meriton Korenica a deschis scorul in minutul 5 pentru ardeleni, iar Sekou Camara a fost eliminat in minutul 29, dupa ce l-a lovit pe Graovac in tentativa sa de "foarfeca". Desi toate premisele ... citește toată știrea