Dan Petrescu a vorbit cu Billel Omrani dupa ce a aparut oferta de la FCSB: "Asta mi-a spus mie, dar la fotbal nu poti sa stii niciodata"

Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca Billel Omrani i-a spus ca vrea fie sa ramana la gruparea clujeana fie sa plece in strainatate.Dan Petrescu: "Billel spune ca vrea sa ramana aici sau sa plece in strainatate. Clubul i-a facut o oferta" CFR Cluj asteapta raspunsul final al lui Billel Omrani, cel care e dorit atat de FCSB, cat si de echipe din strainatate.Dan Petrescu, cel care are o relatie buna cu atacantul francez, a dezvaluit ce ... citeste toata stirea