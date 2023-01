Dan Petrescu, despre slabiciunea celui mai nou transfer de la CFR + Ce mutare ii cere patronului: "Normal ca-l vreau, am vorbit la telefon"

Articol de GSP - Publicat vineri, 06 ianuarie 2023, 19:59 / Actualizat vineri, 06 ianuarie 2023 20:38Dan Petrescu (55 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, s-a declarat incantat de transferul fundasului central Bogdan Esiru (28 de ani), in ciuda slabiciunii din jocul acestuia, faptul ca incaseaza cartonase galbene des. In plus, "Buruscul" a afirmat ca vrea ca Gabriel Debeljuh sa continue in visiniu.CFR Cluj a rezolvat astazi transferul stoperului Bogdan Esiru, care in ultimii 3 ani a jucat la ... citeste toata stirea