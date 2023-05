Articol de Daniel Grigore - Publicat vineri, 19 mai 2023, 18:13 / Actualizat vineri, 19 mai 2023 18:30Printre motivele prin care Dan Petrescu (55 de ani) justifica rezultatele sub asteptari ale lui CFR Cluj din acest sezon se numara si volumul mare de meciuri jucate de echipa sa. Pentru a-si intari ideea, "Bursucul" a apelat la o comparatie cu AS Roma, proaspata finalista in Europa League.Eliminata in semifinalele Cupei Romaniei si in barajul pentru optimile Conference League, plus aflata ... citeste toata stirea