Dan Petrescu, inainte de meciul cu FCSB: "Presiunea e la noi, nu la ei!" + Impresiile despre cantonament si noii jucatori

Articol de GSP - Publicat luni, 17 ianuarie 2022, 12:40 / Actualizat luni, 17 ianuarie 2022 13:03Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, s-a declarat incantat de modul in care s-a desfasurat cantonamentul echipei sale din Spania. "Buruscul" a avut sansa sa-i vada la lucru pe Sergiu Bus si Marko Dugandzic, atacantii recent transferati de campioana.CFR Cluj a ales sa se pregateasca in Spania in aceasta luna. Decizia ardelenilor a fost inspirata, antrenorul Dan Petrescu ... citeste toata stirea