Dan Petrescu isi perie rivalii de la U Cluj: "Domina adversarul, au salarii bune si un lot excelent". A trasat obiectivul echipei pana la finalul anului

Articol de Eduard Apostol - Publicat luni, 09 decembrie 2024, 13:00 / Actualizat luni, 09 decembrie 2024 13:05Dan Petrescu, 56 de ani, i-a elogiat pe adversarii de diseara, inainte de derby-ul Clujului, dintre U si CFR (ora 20:30). Antrenorul vrea locul 1 si sferturile Cupei Romaniei la finalul lui 2024.U Cluj - CFR Cluj, de diseara, ora 20:30, are implicatii si in lupta pentru locul 1, si in cea pentru podium. In tur, "Sepcile rosii" s-au impus, spectaculos, in Gruia, scor 3-2.Totusi, ... citește toată știrea