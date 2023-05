Articol de Sergiu Alexandru - Publicat marti, 30 mai 2023, 11:07 / Actualizat marti, 30 mai 2023 11:41Dan Petrescu (55 de ani) ar urma sa plece in scurt timp de la CFR Cluj. Destinatia? Coreea de Sud. La Jeonbuk Hyundai.Antrenorul care a castigat 5 titluri de campion cu CFR Cluj mai are un an de contract cu formatia lui Nelu Varga, dar niciuna dintre parti nu isi mai doreste colaborarea.CFR CLUJ - FCU CRAIOVANelu Varga incearca sa faca rost de bani inainte de CFR Cluj - FCU Craiova * Ce ... citeste toata stirea