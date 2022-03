Dan Petrescu, luat la rost dupa Farul - CFR Cluj: "De ce nu a facut asta?"

Articol de GSP - Publicat duminica, 20 martie 2022, 09:16 / Actualizat duminica, 20 martie 2022 09:24Ionut Rada s-a declarat surprins de strategia lui Dan Petrescu din meciul cu Farul, terminat 0-0, in a doua etapa din play-off.Antrenorul lui CFR Cluj a facut doar doua schimbari in meci, ambele in minutul 86, spre uimirea fostului fundas al campioanei. Rada s-a mirat ca Petrescu nu l-a folosit pe Petrila si a ajuns la concluzia ca CFR Cluj era multumita cu un punct pe terenul Farului. ... citeste toata stirea