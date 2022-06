Dan Petrescu nu a venit la reunirea lui CFR Cluj * Unde se afla antrenorul campioanei din Liga 1

Articol de GSP - Publicat joi, 09 iunie 2022, 12:35 / Actualizat joi, 09 iunie 2022 12:52Dan Petrescu nu s-a prezentat la reunirea lui CFR Cluj, fiind in Dubai, alaturi de familie.Nemultumit de datoriile pe care conducerea le are la jucatori, Petrescu nu a venit la reunirea de marti. Mai mult, acesta ar discuta cu mai multe echipe din Arabia Saudita si Emirate, existand sanse de a pleca de la CFR Cluj.Dan Petrescu, in Dubai cu familiaIn timp ce jucatorii campioanei se pregatesc sub ... citeste toata stirea